Sharp/NEC: проекторы ME Series для бизнеса

14.07.2021 01:34

ME – серия новейших моделей коммерческих проекторов NEC для бизнеса. Устройства в первую очередь предназначены для оснащения небольших конференц-залов и учебных классов, они компактны, мощны и характеризуются высокой производительностью и надёжностью.



Проекторы NEC ME403U (WUXGA, разрешение 1920 × 1200, яркость 4000 AL) и NEC ME383W (WXGA, разрешение 1280 × 800, яркость 3800 AL) оснащаются встроенными динамиками мощностью 16 Вт, интерфейсом HDMI и поддерживают перспективную технологию обработки сигнала 4K при 30 Гц. Рабочий ресурс лампы – до 20000 часов.



Возможность организации конференц-связи с несколькими источниками, эффективные инструменты разделения экрана и наличие беспроводного интерфейса связи существенно расширяют спектр применения устройств серии МЕ. Благодаря мощному оптическому зуму (1,6 у NEC ME403U, 1,7 у NEC ME383W) место для установки проектора легко найти в любом помещении; кроме того, возможен монтаж устройства на подвесном кронштейне.





