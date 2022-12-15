«Шесть-в-одном»: набор для чистки виниловых дисков

15.12.2022 10:26

Набор для чистки винила «шесть-в-одном» представила компания MusicNomad.

В набор входит чистящий состав с антистатическими свойствами, трёхцелевое приспособление для чистки, сушки и удаления пыли, а также очиститель для иглы «два-в-одном». Купившему этот комплект владельцу проигрывателя виниловых дисков не понадобится искать какие-либо дополнительные приспособления или средства для чистки пластинок – в набор входит абсолютно всё необходимое.

Составители комплекта утверждают, что изучили все имеющиеся на рынке предложения, и создали продукт, по всем показателям являющийся лучшим в своём классе. Розничная цена набора составляет $19,99 долларов США.



