Шик-блеск-красота от Gallo Acoustics

17.04.2020 11:33

Производитель акустических систем из Великобритании Gallo Acoustics планирует в скором времени добавить к стандартным расцветкам своих громкоговорителей четыре новых: хром (Chrome), медь (Copper), золото (Gold) и золото 24К (24 Carat Gold).

Новые цвета будут относиться к шкале LUXE. Отличие от стандартной фирменной палитры в том, что нужный оттенок будет достигаться не путём окрашивания, а напылением тонкого металлизированного слоя. Новые варианты отделки, как и стандартные расцветки, доступны для всех моделей громкоговорителей Gallo, включая подвесные версии Droplet. Более подробная информация появится в мае.

Напомним: в модельный ряд Gallo Acoustics входят миниатюрные громкоговорители Micro и A’Diva и их более мощные версии Micro SE и A’Diva SE. Полочные колонки можно устанавливать на изящные напольные стойки или крепить к поверхности стены или потолка; выпускаются и подвесные модификации Droplet. Также в ассортименте Gallo Acoustics представлены компактные сабвуферы и аудиофильские аудио системы Strada 2.