Широкополосные полочники Klipsch R-60M

05.12.2024 11:37

Новинка в ассортименте Klipsch – недорогая широкополосная акустическая система R-60M. Она пополнила фирменную линейку Reference; за основу взята конструкция громкоговорителя RP-600M.



Производитель заявляет, что новинка, относительно небольшая полочная акустическая система, обладает мощным звуком – благодаря используемому 6,5-дюймовому басовому динамику TCP и высокочастотному драйверу с квадратным в сечении рупором Tractrix. «Фирменная технология Tractrix обеспечивает всю мощь, детализацию и эмоциональный накал живого музыкального выступления – вкупе с чистейшим звуком, настолько естественным, насколько это вообще возможно».



Хорошо детализированное звучание достигается благодаря алюминиевому твитеру, созданному по технологии LTS (Linear Travel Suspension): он отличается высокой производительностью и сводит к минимуму искажения. Использование вуферов TCP позволяет добиться плавности, высокой точности и прозрачности звука. Корпус из ДВП средней плотности – с новой системой внутренних перегородок: она уменьшает вибрации корпуса, вследствие чего улучшается точность воспроизведения.



