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Шоппинг на сайте Skyworth


20.03.2025 23:32

 

 

В марте в России заработал официальный интернет-магазин компании Skyworth. Там можно купить фирменные OLED-телевизоры, модели ТВ с технологиями защиты зрения Eye Care, и др. Недавно у российских потребителей появилась возможность приобрести новинку, телевизор на базе OLED технологии Skyworth SXF9800.

 

Телевизор выпускается с экраном с диагональю 55 и 65 дюймов. У него стильный ультратонкий корпус (толщиной всего 3,9 мм) с динамической подсветкой и металлические ножки. OLED-панель – с частотой обновления 120 Гц, большей яркостью и расширенным цветовым диапазоном. Телевизор поддерживает технологии Dolby Vision IQ и HDR10+ и оснащается встроенной аудиосистемой Dolby Atmos 2.1.2: два динамика излучают вверх, два – вниз, мощность сабвуфера Audio Drum – 25 Вт.

 

Технология защиты зрения Eye Care снижает уровень синего излучения и устраняет мерцание экрана. Dolby Vision IQ автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от уровня внешнего освещения. Телевизором Skyworth SXF9800 можно управлять посредством голосовых команд, через Google Assistant. Благодаря встроенному Chromecast можно транслировать контент с любых Android- или iOS-устройств прямо на телевизор.

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