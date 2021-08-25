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Шотландия для ценителей


25.08.2021 09:13

 

 

Компания из Шотландии Fyne Audio выпустила новую модель компактных полочных громкоговорителей. Акустическая система F500SP создана на базе фирменных F500 и F700, позаимствовав от них форму корпуса и электронную «начинку» соответственно.

 

Акустические системы F500SP выпущены ограниченным тиражом. Колонки с точечным источником звука с истинным изотропным излучением изготавливаются на собственном заводе Fyne Audio в Глазго; отделка корпусов производится вручную, а настраивает звучание каждой системы лично технический директор компании. Внутри каждого громкоговорителя – 150-миллиметровый (6”) драйвер IsoFlare, разработанный для модели High End-уровня F700 IsoFlare. Специально для новинки сконструирован НЧ / СЧ-динамик с подвесом FyneFlute. 25-миллиметровый компрессионный твитер с магниевым куполом и неодимовым магнитом – тоже заимствование из конструкции F700. Однако в F500SP он дополнен уникальным высокочастотным волноводом.

 

Корпус усовершенствован: система портов BassTrax преобразует энергию в сферический волновой фронт; она выходит через цоколь, равномерно распределяя низкие частоты. В отличие от колонок традиционной конструкции – с портами фазоинвертора, расположенными сзади – для F500SP несложно найти место для установки, особенно если при этом используются подставки Fyne FS6. Тяжёлая центральная стойка сделана из алюминия; площадка, на которую ставится колонка – из стали, а цоколь (тоже алюминиевый) снабжён регулируемыми по высоте шипами с защитными колпачками. Новинка поступит в продажу в сентябре. Варианты отделки: рояльный лак (белый или чёрный) или лакированный шпон ореха. Цена за пару: 1299,99 и 1499,99 фунтов стерлингов соответственно; две подставки F6 будут стоить 499 фунтов.

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