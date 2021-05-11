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Shure и Barco улучшат качество беспроводной ВКС


11.05.2021 11:00

 

 

Компании Barco и Shure объединили усилия для разработки решения, которое поможет системным интеграторам с большей эффективностью удовлетворять потребности новой категории заказчиков – тех, кто перешёл на удалённую работу.

 

В опубликованном пресс-релизе говорится о том, что аудио экосистема Shure теперь беспрепятственно и надёжно сопрягается с решением Barco ClickShare Conference, благодаря чему потребители получают – «в комплекте» с высококачественным звуком – возможность простого в использовании беспроводного удалённого подключения. 

 

Согласно результатам проведённого компанией Barco исследования, в ближайшие 12 месяцев число гибридных встреч (то есть конференций как с личным присутствием, так и с удалённым участием) будет расти. При этом более половины опрошенных предпочитают осуществлять видеозвонки с ноутбука, а не смартфона (18%) или установленного в помещении специального оборудования (19%). В свою очередь, в одном из недавних отчётов Shure говорится о том, что 96% профессионалов недовольны тем, как проходят виртуальные встречи, причём четверо из пяти больше всего разочарованы в качестве звука. Теперь пользователи могут организовать видеоконференцию в любом помещении с использованием личных электронных устройств, в том числе лэптопов и смартфонов, без проводов подключаясь к установленным в помещении дисплеям и специальному AV-оборудованию. Новое совместное решение совместимо с большинством популярных видеоконференц-сервисов, включая Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex и др.

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