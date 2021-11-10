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Shure: новый дизайн беспроводных наушников


10.11.2021 09:50

 

 

В ассортименте Shure появились первые полностью беспроводные наушники-вкладыши, при создании которых конструкторы отказались от традиционного для фирменных устройств этой категории дизайна.

 

У новых Shure Aonic Free нет заушных «крючков»-держателей, благодаря которым наушники удерживаются на месте. Новинка выглядит как большинство других беспроводных внутриканальных наушников, выпускаемых современными производителями.

 

В Aonic Free используется технология звукоизоляции, основанная на фирменных наработках, полученных при создании профессиональных внутриканальных сценических мониторов Shure. По словам разработчиков, благодаря особой конструкции наушники блокируют шумы громкостью до 37 дБ, обеспечивая при этом надёжную фиксацию и гарантируя отсутствие звуковых искажений. При необходимости можно включить настраиваемый режим пропускания окружающих звуков, который активирует внешние микрофоны. Управление (изменение уровня громокости, воспроизведение, приём входящих звонков) осуществляется с помощью сенсорных кнопок на наушниках или мобильного приложения ShurePlus Play для iOS и Android. Приложение также действует как музыкальный проигрыватель, поддерживая стандартные музыкальные файлы и файлы высокого разрешения, обеспечивая пользователю доступ к предустановкам многополосного эквалайзера и пр.

 

При полностью заряженном аккумуляторе наушники способны работать в автономном режиме до семи часов; карманный футляр позволяет дважды подзарядить их, увеличив время работы до 21 часа.

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