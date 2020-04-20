Шведы в эфире!

20.04.2020 16:07

Швеция – родина Карлсона и Альфреда Нобеля, ABBA и IKEA, Volvo и SAAB… А ещё – компании Primare, основанной в 1985 году. Сегодня на Youtube-канале компании Pult.ru состоится прямая трансляция интервью с директором по маркетингу компании Primare Терри Медаленом (Terry Medalen).

Присоединяйтесь к беседе: о скандинавском промышленном дизайне, разработках Primare, возможностях фирменных устройств с технологией Prisma и др.! Начало в 18:00. Ссылка на трансляцию – здесь. Свои вопросы можете задавать в чате уже сейчас.

Технология Prisma позволяет интегрировать компоненты Primare (проводным или беспроводным способом) в многозонную систему и управлять воспроизведением музыки с любого мобильного устройства с помощью фирменного программного приложения; музыка при этом может храниться на локальном сетевом сервере и/или в «облаке». Предусмотрена возможность голосового управления. Для передачи музыкального контента используются протоколы Bluetooth, AirPlay и Spotify Connect; кроме того, все компоненты с данной технологией оснащаются встроенным модулем Chromecast, который обеспечивает прямое подключение к множеству программных приложений для потокового воспроизведения музыки.