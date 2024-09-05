Сияй как Bose Diamond

05.09.2024 18:29

К своему 60-летию компания Bose выпустила новую серию устройств, беспроводных накладных и внутриканальных наушников Diamond 60th Collection.



Одна из новинок – наушники-вкладыши открытого типа Ultra Open. В серию также входят внутриканальная модель QuietComfort Ultra и полноразмерные накладные наушники QuietComfort Ultra. Слово Diamond (в переводе с английского оно означает «бриллиант») следует воспринимать буквально: среди всех покупателей устройств новой серии (а новинки будут выпущены совсем небольшими партиями) будет разыгран супер-приз – индивидуально изготовленная пара «затычек» Ultra Open с корпусами и зарядным футляром, инкрустированными бриллиантами. Цена этих наушников – 9000 долларов США, и кому-то они достанутся совершенно бесплатно...



Претендовать на сверкающую как алмаз – в прямом смысле – новинку могут те, кто приобрёл одну из новинок Bose Diamond 60th Collection в период с 26 августа по 16 сентября 2024 года. Имя счастливчика назовут в конце сентября.