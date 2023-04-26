Сила дракона: Nakamichi Dragon 11.4.6

26.04.2023 09:59

Во второй половине 2023 года компания Nakamichi начнёт принимать предварительные заказы на домашнюю 21-канальную беспроводную систему окружающего звучания Dragon 11.4.6. Презентация новинки состоялась на выставке CES 2023.



Решение представляет собой мощный, легко настраиваемый и очень удобный в использовании комплект оборудования, состоящий из саундбара, двух отдельно стоящих сабвуферов и пары surround-динамиков. Разрабатывая Dragon, инженеры Nakamichi преследовали три главные цели: система должна дать потребителю возможность услышать «настоящий» трёхмерный звук – как в кино; использовать её можно в любом помещении, даже довольно сложном и не подготовленным акустически; настройка не должна занимать более 15 минут. Розничная цена «Дракона» составит 3499 долларов США.



Nakamichi Dragon 11.4.6 довольно громоздок; размеры корпуса саундбара, сделанного из нержавеющей стали: 1,5 м в длину, 20 см в глубину, высота 11 см. Внутри – 14 динамиков, четыре которых направлены вверх, три ленточных твитера Air Motion (AMT) и семь цифровых усилителей. Технология Adaptive Height Dispersion (дословно «адаптивная высотная дисперсия») позволяет дополнительно настраивать высотные звуковые эффекты – для этого на пульте управления имеется отдельная кнопка. Каждый из двух беспроводных сабвуферов (весящих почти по 15 кг) оснащается парой противоположно направленных восьмидюймовых басовиков; любой канал можно отключить или активировать отдельно. В омниполярных сателлитах – по паре трёхдюймовых динамиков (один расположен сбоку, второй сзади), по два твитера (с тем же расположением) и по одному драйверу, излучающему вверх. Последние можно вручную вращать на 180 градусов, чтобы найти нужный угол для оптимального воспроизведения высотных эффектов – вне зависимости от того, где находится слушатель и каковы особенности (недостатки) помещения.



Nakamichi Dragon – первая в мире домашняя кинотеатральная система категории «подключи и слушай»и первый саундбар, поддерживающая формат DTS:X Pro. Такими же возможностями обладают только очень дорогие High End AV-ресиверы и компоненты для коммерческих кинозалов с поддержкой более чем 7.1.4 каналов. Совокупная пиковая мощность 15 «драконовских» усилителей – 3000 Вт; максимальная громкость – 125 дБ.



