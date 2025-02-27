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Silence Please: звук как искусство


27.02.2025 01:56

 

 

Silence Please – американский разработчик акустических систем. Для демонстрации возможностей своей продукции компания открыла в Нью-Йорке шоурум, имитирующий современное жилое пространство. Там же можно попить кофе, купить виниловый диск или просто послушать, как звучат фирменные колонки. В главном помещении для прослушивания проходят встречи с музыкантами.

 

Главной целью при проектировании демо-пространства стало создание домашней атмосферы, чтобы каждый посетитель чувствовал себя более свободно и мог «примерить» колонки Silence Please к своим квартире или дому.

 

«Мы, с одной стороны, хотели воссоздать атмосферу арт-галереи, потому что мы считаем наши акустические системы произведениями искусства, а с другой – сделать пространство шоурума достаточно уютным, в некотором смысле интимным, чтобы приходящий сюда мог расслабиться и полностью отдаться музыке».

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