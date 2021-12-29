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Silenton: избирательное шумоподавление


29.12.2021 10:07

 

 

Южнокорейская компания Suhyun Tech заявляет, что её новая технология шумоподавления Silenton позволяет отсекать большинство внешних шумов, не заглушая при этом человеческие голоса. Устройство может работать с любыми наушниками и смартфонами.

 

Функцию активного шумоподавления предлагает большинство производителей наушников. Принципиальное отличие решения, которое разработали в Suhyun Tech заключается в выборочной фильтрации шумов. Трансивер Silenton с помощью клипсы крепится к воротнику, шарфу, головному убору или любому другому предмету одежды, который находится недалеко от рта пользователя, и по Bluetooth подключается к смартфону и наушникам (полноразмерным или внутриканальным). Микрофон устройства улавливает окружающие звуки, которые анализируются встроенным микропроцессором с ИИ, после чего весь «ненужный» шум заглушается, а вот человеческие голоса остаются слышны. В самом процессе нейтрализации нет ничего нового – он осуществляется путём генерирования звуковых волн с той же амплитудой, что и у нежелательных шумов, но в противофазе.

 

Трансивер весит всего 16,5 г. Подзарядка в течение часа обеспечивает почти сутки (23 часа) работы устройства. В продажу новинка пока не поступала: разработчики собирают средства на её запуск в массовое производство. Предполагается, что продаваться Silenton будет по цене около 150 долларов США.

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