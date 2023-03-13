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Simaudio помогает бедным


13.03.2023 12:07

 

 

Канадская компания Simaudio, выпускающая под брендом Moon акустические системы, усилители мощности, стриминговые плееры и прочие аудиокомпоненты, принимает участие в акции Oxfam Canada, подразделения международного объединения Oxfam. Цель этой организации – решение проблем бедности, устранение социального неравенства и повышение качества жизни неимущих, а также борьба за права женщин.

 

До 25 марта Oxfam Canada проводит так называемый тихий аукцион, средства от которого пойдут на оказание помощи неимущим. Стоимость участвующих в аукционе лотов – от 3000 канадских долларов (около 2190 долларов США, или 166000 рублей). Simaudio предоставила для аукциона пару High-End акустических систем Moon Voice 22, корпуса которых вручную расписаны художником из Монреаля, работающим под псевдонимом LeBicar.

 

Стандартная цена за пару Moon Voice 22 – от 3200 Евро (257000 рублей). Это двухполосные полочные громкоговорители с 29-миллиметровым купольным твитером с волноводом и 155-мм басовым динамиком. Корпус колонки изготавливается с применением технологии CGD (Curved Groove Damping) – системы стяжек и распорок, имеющих на внутренних поверхностях специальные желобки, заполненные демпфирующим материалом. Фирменная интегрированная настольная подставка Hover Base создаёт ощущение парения Voice 22 над поверхностью, на которой установлен громкоговоритель. Характеристики аудиосистемы: чувствительность 89 дБ, номинальный импеданс 6 Ом, рекомендуемая мощность усилителя 50-150 Вт, частотный отклик 55 Гц – 24 кГц, частотный диапазон 45 Гц – 30 кГц kHz, частота кроссовера 1,5 кГц; габариты (Ш x В x Г) 20 x 35 x 29 см, вес 10,5 кг.

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