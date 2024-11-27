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Симпатяги Bang & Olufsen


27.11.2024 13:10

 

 

Датский производитель аудиотехники компания Bang & Olufsen выпустила новую модель беспроводных наушников-вкладышей с усовершенствованной технологией активного шумоподавления (ANC). Новинка высокотехнологичная и очень стильная.

 

Конструкторы заменили микрофоны и улучшили шумоподавление. В пресс-релизе утверждается, что защита от низкочастотных шумов стала в два раза эффективнее; улучшены функция Wind Guard и система обработки голосов. Защита от пыли и влаги: IP57. Запас автономной работы аккумулятора составляет восемь часов; батарею можно менять. Ещё 20 часов прослушивания (меньше, если включена ANC) обеспечивает подзарядка в футляре.

 

Вариантов отделки два: алюминий (Natural Aluminum) и медь (Copper). Внутриканальные наушники B&O Beoplay Eleven появятся в продаже 17 декабря.

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