Симпатяги Bang & Olufsen

27.11.2024 13:10

Датский производитель аудиотехники компания Bang & Olufsen выпустила новую модель беспроводных наушников-вкладышей с усовершенствованной технологией активного шумоподавления (ANC). Новинка высокотехнологичная и очень стильная.



Конструкторы заменили микрофоны и улучшили шумоподавление. В пресс-релизе утверждается, что защита от низкочастотных шумов стала в два раза эффективнее; улучшены функция Wind Guard и система обработки голосов. Защита от пыли и влаги: IP57. Запас автономной работы аккумулятора составляет восемь часов; батарею можно менять. Ещё 20 часов прослушивания (меньше, если включена ANC) обеспечивает подзарядка в футляре.



Вариантов отделки два: алюминий (Natural Aluminum) и медь (Copper). Внутриканальные наушники B&O Beoplay Eleven появятся в продаже 17 декабря.