Simple Distribution представляет: Magnetar UDP800

19.06.2023 12:52

Компания Simple Distribution начала поставки в Россию продукцию бренда Magnetar, в том числе медиаплеера UDP800, универсального мультизонного проигрывателя, способного работать с дисками самых разных форматов, включая UHD-BD и BD, и поддерживающего аудиофайлы AIFF, ALAC, APE, FLAC и WAV.



Проигрыватель Magnetar UDP800 – это полноразмерный медиаплеер с четырёхъядерным процессором Media Tek MT8581 и поддержкой 4K Ultra HD и HDR. Он обеспечивает чёткое контрастное изображение с насыщенными цветами – даже в условиях слабой освещённости или при использовании подсветки. Медиаплеер совместим со всеми широко распространёнными стандартами, включая HDR10, HDR10+ и Dolby Vision с высококачественным преобразованием HDR в SDR, и поддерживает цветовые профили BT.2020/BT.709/BT.601. Magnetar UDP800 способен масштабировать видеосигнал до разрешения 4K с частотой до 50/60 кадров в секунду (3840 x 2160, в четыре раза выше, чем Full HD 1080p), декодирует аудиофайлы DSD64/128, многоканальный DSD64 и 192 кГц/24-бит PCM, поддерживает форматы Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, а также Dolby Atmos и DTS:X. Устройство работает с дисками UHD-BD, BD, BD-R, BD-RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, DVD-Audio, SACD, CD, CD-R/RW; поддерживает USB-накопители ёмкостью до 16 ТБ и обеспечивает прямой доступ к компьютеру или NAS-серверу по локальной сети с использованием протокола DLNA или SMB.



Для цифро-аналогового преобразования и обработки сигналов левого и правого каналов используются два независимых ЦАПа Burr-Brown PCM 1795. Специальная четырёхслойная печатная плата с независимой разводкой для каждого канала позволяет воспроизводить звук без дополнительной обработки (режим Pure Audio). Симметричные и несимметричные выходы – на позолоченных разъёмах XLR и RCA. Металлический корпус UDP800 с передней панелью из матового алюминия обладает высокой прочностью и жёсткостью, что значительно улучшает качество передаваемого сигнала, а двуслойная конструкция шасси толщиной до 1,6 мм и трёхмиллиметровая стальная пластина в основании способствуют снижению вибрации и шума во время воспроизведения. Механизм CD-привода и блок питания имеют экранирование для снижения электромагнитных наводок. Навигация – удобная и интуитивно понятная, с простым доступом к различным настройкам, USB-устройствам и локальным сетям.



