Simple Distribution расширяет ассортимент

17.06.2020 13:23

В перечне брендов, продукцию которых в России продаёт компания Simple Distribution, появилось новое имя: Luma. Системы видеонаблюдения Luma предназначены для профессиональных инсталляций; монтаж осуществляется без стыковки кабелей.



Видеокамеры получают питание по PoE, а видеорегистраторы, оснащённые портами PoE, автоматически настраивают новые камеры, обеспечивая отдельную сеть за NAT с автоматически созданной переадресацией нужных портов в основную локальную сеть.



Фирменная технология Starlight, позволяет получать цветное изображение в ночное время при достаточном уровне внешнего освещения.