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Simple Distribution расширяет ассортимент


17.06.2020 13:23

 

 

В перечне брендов, продукцию которых в России продаёт компания Simple Distribution, появилось новое имя: Luma. Системы видеонаблюдения Luma предназначены для профессиональных инсталляций; монтаж осуществляется без стыковки кабелей.

 

Видеокамеры получают питание по PoE, а видеорегистраторы, оснащённые портами PoE, автоматически настраивают новые камеры, обеспечивая отдельную сеть за NAT с автоматически созданной переадресацией нужных портов в основную локальную сеть.

 

Фирменная технология Starlight, позволяет получать цветное изображение в ночное время при достаточном уровне внешнего освещения.

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