Синий как ATC SCM20ASL Limited Edition

12.04.2024 13:42

Acoustic Transducer Company (ATC) объявила о грядущем релизе новой активной полочной акустической системы SCM20ASL Limited Edition. Её выпуск приурочен к 50-летию компании-производителя.

ATC SCM20ASL LE – это двухполосная активная акустическая система с фирменным шестидюймовым мидбасовым драйвером Super Linear и дюймовым твитером S-Spec с двойным подвесом. Вуфер установлен в отдельный отсек закрытого типа. Усиление обеспечивают встроенные усилительные модули MOSFET класса A/B: 200 Вт для басовика, 50 Вт – для высокочастотного динамика. Активные кроссоверы – с фильтром Линквица-Райли второго порядка. На задней панели системы имеется балансный XLR разъём; предусмотрена возможность пользовательской настройки чувствительности входа и контроля низких частот.

Колонки будут выпущены ограниченной партией в 150 пар. Отделка корпуса: синий рояльный лак; фронтальная панель – из кожи Napa синего цвета. Гриль съёмный, из акустически прозрачной ткани соответствующего оттенка. Колонки можно использовать с фирменным активным 12-дюймовым сабвуфером С4 SUB MK2 Limited Edition – в той же отделке; к юбилею выпустят 20 таких устройств.



