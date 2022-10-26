26.10.2022 09:37

Tone Winner – продукция этого китайского бренда некоторое время назад появилась в ассортименте российского дистрибьютора MMS Cinema – выпустил собственную систему акустического тестирования и коррекции ETQ (Easy Test EQ). Уникальный запатентованный алгоритм позволяет просто и точно выполнять многомерное акустическое тестирование и проводить настройку параметров (калибровку) аудио оборудования в любых помещениях.



Всё происходит автоматически: микрофон передаёт тестовые звуковые сигналы на усилитель, а тот поканально подстраивает свои параметры под тестируемое помещение. Весь процесс наглядно отображается на экране монитора. Установленные во время настройки индивидуальные параметры эквалайзера и звуковых эффектов сохраняются в памяти системы и не удаляются даже после процедуры обновления ПО или отката к заводским установкам. Интерфейс очень удобный, а выбор параметров весьма широк – это и раздельная настройка громкости для каждого канала, и включение-выключение звука, и микрофоны, и ограничение громкости музыки.



В числе прочих возможностей системы: два эквалайзера для настройки (11-полосный для фронтальных динамиков, как наиболее значимых, и пятиполосный – для каналов объёмного звучания, верхних и нижних частот) и разные настройки для разных каналов (каждый канал можно настроить в отдельной звуковой конфигурации, например, основные динамики – в режиме 2.0, центральный динамик – в режиме 5.1, сабвуфер – в режиме 7.1.2).



Разработка системы заняла много времени и ресурсов, поскольку при создании любого нового продукта инженеры и конструкторы Tone Winner не изменяют главному принципу бренда: «Тщательность плюс качество». Финальный этап тестирования проходил ещё с весны 2022 года, когда систему начали устанавливать в некоторые фирменные устройства. Уже с момента неофициального выхода система акустического тестирования и коррекции Tone Winner ETQ (Easy Test EQ) отлично себя зарекомендовала и сейчас используется во многих продуктах компании, предназначенных для европейского и американского рынков, например, в фирменных предусилителях с Dolby Atmos или усилителях мощности для систем караоке.



