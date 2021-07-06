Система хранения винила VOXmodule

06.07.2021 10:39

VOXmodule – российский производитель мебели для Hi-Fi и High End техники. С некоторых пор компания начала выпускать подставки для хранения виниловых пластинок.



Фирменный модельный ряд носит название Vinyl. Все подставки, вне зависимости от конструкции, изготавливаются из премиальных материалов: натурального дерева, металла, закалённого стекла. Модели из серий 01, 02, 06 или 07 подходят для открытого хранения пластинок, а оригинальные подставки серии 05, полностью изготовленные из закаленного стекла, можно разместить непосредственно в стандартной стойке для AV-техники.



Продукция компании VOXmodule представлена на российском рынке с 2004 года. Она создаётся на базе итальянских технологий с применением методов компьютерного моделирования. Все изделия проходят двойной контроль и проверку качества. Официальный представитель производителя – дистрибьюторская компания Овертон.