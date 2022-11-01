Система устарела? Audio Pro поможет

01.11.2022 12:06

Шведская компания Audio Pro выпустила музыкальный стример нового поколения Link2, который предназначен для использования в комплекте с аудио компонентами, не обладающими современными возможностями подключения. Устройство позволяет осуществить апгрейд комплекта Hi-Fi оборудования без необходимости замены морально устаревших компонентов новыми.



Стример поддерживает AirPlay 2 и GoogleCast. Для подключения источников сигнала, в том числе проигрывателей виниловых пластинок, и их интеграции в мультирумную систему Audio Pro, у Link2 предусмотрены аналоговый стерео вход и аналоговый и цифровой аудио выходы. Есть также порты Ethernet и USB; последний даёт возможность воспроизведения аудиозаписей с флешки или внешнего жёсткого диска. Беспроводный стриминг осуществляется по Wi-Fi и Bluetooth. В числе сенсорных элементов управления на верхней панели устройства есть четыре кнопки предустановок – для быстрого выбора любимых радиостанций или плейлистов.



В Audio Pro подчёркивают, что появление в ассортименте производителя «умного» стримера Link2 – очень нужный и правильный шаг в условиях, когда всё больше людей в мире стремятся продлить срок жизни всевозможных бытовых устройств – и в целях экономии, и для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. Link2 поможет им и дальше использовать свою аудиосистему, а при насущной необходимости её обновления ограничиться лишь приобретением новых акустических систем. Ну и самого стримера, разумеется.



