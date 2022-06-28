Системы домашних развлечений: прогноз
Продажи устройств для систем домашних развлечений будут стабильно расти ещё несколько лет, вплоть до 2029 года. Об этом говорят результаты недавнего статистического отчёта.
Аналитики полагают, что совокупные темпы годового роста в отрасли составят около 6%. Потребителям нужны высококачественные, инновационные и «интеллектуальные» домашние устройства, которые повышают качество жизни, в том числе в области развлечений для всей семьи. Одной из движущих сил этого рынка является и снижение цен – вышеупомянутые устройства выпускаются всё большим числом производителей и становятся доступнее большему числу покупателей.
Самой быстрорастущей категорией являются аудиоустройства (среднегодовой рост 7%), однако видеокомпоненты тоже занимают значительную долю рынка; аналитики ожидают, что в течение прогнозируемого периода их популярность продолжит расти. Популярны также DVD плееры, Blu-ray проигрыватели и игровые приставки. Что касается географической составляющей, доминирующим рынком является Северная Америка, на нее приходится более четверти всего объёма продаваемых домашних развлекательных устройств. Однако страны Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупности демонстрируют более высокие среднегодовые темпы роста.
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