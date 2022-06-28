Системы домашних развлечений: прогноз

28.06.2022 12:59

Продажи устройств для систем домашних развлечений будут стабильно расти ещё несколько лет, вплоть до 2029 года. Об этом говорят результаты недавнего статистического отчёта.



Аналитики полагают, что совокупные темпы годового роста в отрасли составят около 6%. Потребителям нужны высококачественные, инновационные и «интеллектуальные» домашние устройства, которые повышают качество жизни, в том числе в области развлечений для всей семьи. Одной из движущих сил этого рынка является и снижение цен – вышеупомянутые устройства выпускаются всё большим числом производителей и становятся доступнее большему числу покупателей.



Самой быстрорастущей категорией являются аудиоустройства (среднегодовой рост 7%), однако видеокомпоненты тоже занимают значительную долю рынка; аналитики ожидают, что в течение прогнозируемого периода их популярность продолжит расти. Популярны также DVD плееры, Blu-ray проигрыватели и игровые приставки. Что касается географической составляющей, доминирующим рынком является Северная Америка, на нее приходится более четверти всего объёма продаваемых домашних развлекательных устройств. Однако страны Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупности демонстрируют более высокие среднегодовые темпы роста.



