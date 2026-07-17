Sivga Lyrebird: поют как соловей

17.07.2026 12:39

Правильнее было бы написать «как лирохвост», ведь именно в честь этой сладкоголосой птицы названа новая модель проводных внутриканальных наушников Sivga. Их главная особенность – гибридная система драйверов, состоящая из динамиков четырёх типов.

Sivga Lyrebird оснащаются: десятимиллиметровым полимерным динамическим драйвером – низкочастотным; арматурным излучателем – для воспроизведения вокала с «исключительными чёткостью и детализацией»; микропланарным – «отвечает» за высокие частоты; его дополняет многослойный керамический драйвер 9,2 мм, способный воспроизводить тончайшие нюансы в верхнечастотном диапазоне.

Лицевые панели наушников Sivga Lyrebird – из дерева. Они изготавливаются вручную и обрабатываются смолой для большей прочности и уменьшения нежелательных резонансов. Корпуса сделаны из алюминиевого сплава. В комплект входит балансный кабель 4,4 мм с посеребренными медными и позолоченными проводниками, кожаный чехол и набор силиконовых амбушюров.