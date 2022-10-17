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«Скажи мне шёпотом…»


17.10.2022 11:05

 

 

Учёные из Университета штата Нью-Йорк в Буффало создали новую технологию, которая, возможно, изменит способы «общения» людей с используемыми ими интеллектуальными гаджетами. Технология, получившая название EarCommand, базируется на способности ушного канала реагировать на движения мускулов и костей черепа, возникающие, когда человек произносит какие-то слова – даже если он делает это шёпотом.

 

Сейчас, чтобы отдать голосовую команду цифровому ассистенту, говорить нужно громко и чётко, а это может побеспокоить (а порой и напугать) окружающих. Кроме того, если вы находитесь в очень шумном месте, носимое устройство может и не распознать ваши указания. Если использовать новую технологию, команду достаточно нашептать, а то и просто проартикулировать.

 

Учёные разработали небольшое устройство, похожее на обычный внутриканальный наушник, с динамиком, который передаёт неслышимые сигналы (почти ультразвук) в слуховой проход пользователя. Сигнал отражается от внутренней поверхности канала, улавливается направленным внутрь микрофоном, а подключённый компьютер анализирует эти отражения, определяя деформацию слухового прохода и вызвавшее её слово, произнесённое носителем устройства. Исследователи тестируют своё изобретение, используя 57 команд: 32, состоящие из одного слова, и 25 словосочетаний и предложений. Уже сейчас технология весьма эффективна; процент ошибок невелик: 10,2% для команд-слов, 12,3% – для команд-предложений. Ношение масок или чересчур шумная окружающая обстановка не мешают EarCommand распознавать сказанное.

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