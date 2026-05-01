Сколько потратить на телевизор?

01.05.2026 16:35

По данным аналитической службы компании «Авито», среднестатистический российский потребитель готов потратить на покупку телевизора около 38 тысяч рублей.



64% россиян смотрят фильмы и ТВ-программы по телевизору, и только 14% (из них 26% – это молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет) используют для этого планшет или смартфон, а 11% – ноутбук. О том, что у них есть полноценный домашний кинотеатр, заявили только 3% из участников опроса (означает ли это, что для просмотра используется не телевизор, а проекционный экран, неизвестно). В ответ на вопрос, сколько участники опроса готовы потратить на покупку нового телевизора, чуть более четверти (26%) указали диапазон от 25000 до 40000 рублей. На меньшую сумму (10000-25000 рублей) рассчитывают 22% опрошенных, а 18% не пожалеют и 40000-60000 рублей. Примерно равное количество респондентов заявили о том, что не видят проблемы в цене устройства до 80 тысяч рублей (8%) и, напротив, не готовы отдавать за телевизор больше 10000 рублей (7%). При этом многие (37%) хотели бы сэкономить; каждый четвёртый из них (26%) готов купить телевизор по акции, со значительной скидкой, а 10% купят ТВ только в том случае, если будет большая распродажа. Другие 37% не видят необходимости ждать снижения цены и готовы покупать, лишь бы не выйти за рамки бюджета.



Примечательно, что мужчины более падки на скидки, чем женщины (12% мужчин против 8% женщин; последние охотнее покупают, когда видят, что цена снижена), а молодёжь с большей вероятностью отреагирует на распродажу, чем люди старшего возраста (14% сейломанов – люди в возрасте от 18 до 34 лет). «Умён» телевизор или нет, имеет значение для 34% опрошенных; примерно для того же количества (31%) респондентов важнее параметры изображения: яркость, контрастность, цветовая палитра. Каждый шестой (15%) ориентируется прежде всего на цену (и вновь более прагматичными оказались мужчины – 18% против 13% женщин). Каждый десятый хочет, чтобы телевизор был с голосовым управлением, а чаще всего такое требование предъявляют люди старше 65 лет (17%).