Скоро! Новые HDMI-кабели Chord

13.11.2020 10:34

Chord Company готовится к выпуску новых моделей HDMI-кабелей, в том числе активных оптоволоконных, широкополосных и устойчивых в работе на больших расстояниях (до 150 м). При создании новинок – кабелей Clearway, Shawline, Epic — были применены разработки Chord в области новых диэлектриков и оригинальных методов защиты от помех.



Clearway HDMI – кабель классической конструкции с медными проводниками в изоляции из вспененного полиэтилена. Пять пар проводников индивидуально экранированы, а затем помещены в двойной экран из алюминиевой фольги. Максимальная длина кабеля – 10 метров, он совместим с 4K2K, 6Hz 18GBps HDR, HDCP2.2, Deep Colour, Ethernet/audio return, 1080p, 3D и всеми форматами HDMI-аудио.



В гибридном активном кабеле Shawline HDMI AOC используются оптоволоконные (класс OM3) и медные проводники и чипсеты HDMI 2.0. Скорость потока более 10 Гб/с. Длина – до 20 м, на заказ производитель может изготовить кабель до 150 метров.



К этой же категории относится и новый Epic HDMI AOC. Чипсет HDMI 2.1 может передавать видеосигнал сразрешением 10К при частоте обновления 100 Гц. Диапазон стандартных длин – от 1 до 20 метров, длина на заказ — до 100 метров.