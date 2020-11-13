ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Скоро! Новые HDMI-кабели Chord


13.11.2020 10:34

 

 

Chord Company готовится к выпуску новых моделей HDMI-кабелей, в том числе активных оптоволоконных, широкополосных и устойчивых в работе на больших расстояниях (до 150 м). При создании новинок – кабелей Clearway, Shawline, Epic — были применены разработки Chord в области новых диэлектриков и оригинальных методов защиты от помех.

 

Clearway HDMI – кабель классической конструкции с медными проводниками в изоляции из вспененного полиэтилена. Пять пар проводников индивидуально экранированы, а затем помещены в двойной экран из алюминиевой фольги. Максимальная длина кабеля – 10 метров, он совместим с 4K2K, 6Hz 18GBps HDR, HDCP2.2, Deep Colour, Ethernet/audio return, 1080p, 3D и всеми форматами HDMI-аудио.

 

В гибридном активном кабеле Shawline HDMI AOC используются оптоволоконные (класс OM3) и медные проводники и чипсеты HDMI 2.0. Скорость потока более 10 Гб/с. Длина – до 20 м, на заказ производитель может изготовить кабель до 150 метров.

 

К этой же категории относится и новый Epic HDMI AOC. Чипсет HDMI 2.1 может передавать видеосигнал сразрешением 10К при частоте обновления 100 Гц. Диапазон стандартных длин – от 1 до 20 метров, длина на заказ — до 100 метров.

Связанные новости:
 Свобода выбора с WiSA SoundSend - 11.11.2020 11:24
 «Сырой» HDMI 2.1  - 26.10.2020 12:55
 Chord Electronics Gofigure: новая версия - 06.07.2020 10:52
 Приложение Chord Electronics GoFigure  - 23.03.2020 15:50
 «Нет!» низкому качеству сигнала - 19.03.2020 10:34
 Кабели Chord Epic DIN - 30.01.2020 07:00
 Новый кабель от Chord: EpicX - 05.11.2019 17:00
 Кабели в штанах - 13.06.2019 11:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007