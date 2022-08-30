Скоро осень, скоро Hi-Fi… и High End Show 2022

30.08.2022 12:01

Открыта регистрация на выставку Hi-Fi & High End Show 2022, которая будет проходить в Москве с 13 по 16 октября. Место встречи аудиофилов страны – бизнес-отель «Бородино». Он расположен по адресу: улица Русаковская, дом 13, строение 5; рядом – станции метро «Красносельская» и «Сокольники».

Организаторы мероприятия (первая выставка прошла 26 лет назад, в 1996 году) обещают «уникальную атмосферу праздника, тепло лампового звука и мощную энергетику рок-музыки». Выставочная экспозиция – более 80 комнат с установленными в них комплектами аудио- и видеооборудования. Ожидается, что посетители увидят продукцию более 100 брендов Hi-Fi и High End аппаратуры. На выставке будет действовать «анти-ковидный» режим: на входе в отель можно будет получить бесплатный защитный комплект, состоящий из маску и перчаток.

В программе Hi-Fi & High End Show 2022 – множество презентаций и деловых встреч, виниловый базар, концерты и розыгрыши призов. К специализированным экспозициям носимого оборудования Hi-Fi Portable и виниловых проигрывателей и пластинок Hi-Fi Vinyl добавилась новая, целиком посвящённая устройствам для стриминга. Hi-Fi Стриминг – проект, в рамках которого участники будут демонстрировать оборудование и сервисы для стриминга музыки в высоком качестве. Их комнаты будут отмечены специальными значками. Традиционно по итогам выставки объявят имена обладателей премии Top High End 2022. По мере приближения «часа икс» организаторы начнут публиковать новости и анонсы с описанием устройств, которые будут представлены на выставке.

Все четыре дня выставка работает без ограничений, с 10:00 до 18:00. Вход для специалистов бесплатный. Билет для частных лиц стоит 500 рублей, но можно воспользоваться промокодами, которые незадолго до начала Hi-Fi Show начинают публиковать в соцсетях и на сайтах компании-участники. Зарегистрироваться можно здесь.



