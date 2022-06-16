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Скоро: Sennheiser Momentum 4 Wireless


16.06.2022 14:00

 

 

Компания Sennheiser официально анонсировала свои новые беспроводные накладные наушники Momentum 4 Wireless, продажи которых должны начаться в августе нынешнего года. Новинка давно ожидалась экспертами и потребителями; она приходит на смену выпускавшимся более трёх лет наушникам Momentum 3 Wireless.

 

В коротком пресс-релизе отмечается, что устройство премиум-класса выполнено в принципиально новом дизайне: их оголовье обтянуто тканью – такая же использовалась для отделки зарядного футляра наушников предыдущей модели. Амбушюры обтянуты искусственной кожей. Улучшено качество звучания: обещан «звук, лучший в классе». Динамики монтируются под углом, что позволило создать «более естественную звуковую сцену».

 

Производитель подчёркивает, что беспроводные Momentum 4 отличаются «выдающейся продолжительностью работы в автономном режиме» – до 60 часов. Даже если речь идёт о работе с отключённым режимом активного шумоподавления, это всё равно впечатляющий показатель: аналогичные модели других брендов, как правило, могут «похвастаться» максимум 30-часовым запасом автономной работы. Другие подробности будут известны позднее.

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