Скоро: Sennheiser Momentum 4 Wireless

16.06.2022 14:00

Компания Sennheiser официально анонсировала свои новые беспроводные накладные наушники Momentum 4 Wireless, продажи которых должны начаться в августе нынешнего года. Новинка давно ожидалась экспертами и потребителями; она приходит на смену выпускавшимся более трёх лет наушникам Momentum 3 Wireless.



В коротком пресс-релизе отмечается, что устройство премиум-класса выполнено в принципиально новом дизайне: их оголовье обтянуто тканью – такая же использовалась для отделки зарядного футляра наушников предыдущей модели. Амбушюры обтянуты искусственной кожей. Улучшено качество звучания: обещан «звук, лучший в классе». Динамики монтируются под углом, что позволило создать «более естественную звуковую сцену».



Производитель подчёркивает, что беспроводные Momentum 4 отличаются «выдающейся продолжительностью работы в автономном режиме» – до 60 часов. Даже если речь идёт о работе с отключённым режимом активного шумоподавления, это всё равно впечатляющий показатель: аналогичные модели других брендов, как правило, могут «похвастаться» максимум 30-часовым запасом автономной работы. Другие подробности будут известны позднее.