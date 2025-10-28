Скоро-скоро Новый Год? Bluesound знает, что подарить

28.10.2025 17:13

Побороться за место под солнцем-зачёркнуто-на рынке мультирум-систем с брендами Sonos и WiiM решила компания Bluesound, выпустив новый беспроводной громкоговоритель Pulse Flex. Новинка появится в продаже 16 декабря (производитель рассчитывает на предновогодний ажиотаж) и заменит вышедшую в 2018 году колонку Flex 2i.



Традиционно для продукции Bluesound, Pulse Flex поддерживает Hi-Res и Lossless аудио (до 24 бит / 192 кГц, MQA, DSD256) и бесшовно интегрируется в мультирум-систему BluOS. Небольшие размеры, стандартный для аудиосистем этой категории внешний вид, несколько вариантов отделки (бежевый White Tan, чёрный Black Charcoal, белый White Pebble Grey) – колонке найдётся место в помещении любого размера и с любым интерьером. При желании её можно повесить на стену или установить на напольную подставку – с помощью фирменных аксессуаров WM100 и FS230.



Внутри – специально разработанный для этой модели усилитель SmartDSP, четырёхдюймовый басовый драйвер и твитер 0,75”. Совокупная мощность: 50 Вт. Пользователь получает доступ к персональным аудиотекам, двум десяткам музыкальных сервисов, Интернет-радио, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon и Apple AirPlay 2. Две колонки можно объединить в стереокомплект или использовать новинку как тыловые сарраунды в дополнение к фирменной акустике Зowernode, Pulse Cinema или Cinema Mini в составе системы домашнего кинотеатра. Поддерживается как беспроводное, так и традиционное подключение, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, aptX HD Bluetooth, есть вход USB-C и оптический/аналоговый комборазъём. Управление осуществляется с помощью кнопок на корпусе, пресетов, обучаемого ИК-пульта или голосом. Есть драйверы для сопряжения колонки с системами Crestron, Control4, Nice, RTI и др.