Скоро, скоро Новый Год!..

08.12.2021 13:39

Саундбар или наушники? Тему новогодних подарков продолжает компания Sennheiser, которая делится идеями о том, что подарить близким и как создать праздничное настроение и себе, и окружающим.



В ассортименте компании – наушники на любой вкус: от по-настоящему беспроводных вкладышей Sennheiser CX True Wireless до полноразмерных накладных HD 560S и Momentum Wireless. Фирменный преобразователь TrueResponse обеспечивает кристально чистый звук, а ёмкий аккумулятор и возможность подзарядки в футляре – до 28 часов работы в автономном режиме. В TWS-моделях CX Plus True Wireless, Momentum Wireless и Momentum True Wireless 2 реализованы функции активного шумоподавления и акустической прозрачности. Любителям продолжительных аудиосессий подойдут наушники открытого типа HD 560S, гарантирующие превосходную детализацию с динамичными и чистыми низкими частотами, расширенный частотный диапазон и удобную посадку на голове. Нужен подарок истинному ценителю и сибариту? Можно выбрать Momentum Wireless с автоматическим включением/выключением, «умной паузой» и роскошным дизайном с мягкой кожей на амбушюрах и оголовье или миниатюрные IE 900 / IE 300 ручной сборки с технологией X3R, обеспечивающей новый уровень чёткости звука, и высочайшим уровнем комфорта благодаря индивидуально настраиваемым заушинам и ушным адаптерам с эффектом памяти.



Ну а если нужно порадовать всю семью, беспроигрышным вариантом станет 3D-саундбар Ambeo. Он поддерживает форматы DolbyAtmos, MPEG-H и DTS:X, а также технологию Upmix для воссоздания стереоконтента и контента 5.1 в 3D. Функция автоматизированной калибровки позволяет настроить звук под особенности помещения, а мощные басы гарантированы, даже если саундбар используется без сабвуфера.