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Скоро в продаже: AV-процессор Primare SP25 Prisma


25.04.2024 17:08

 

 

Компания MMS Cinema, официальный российский дистрибьютор продукции шведского бренда Primare, объявила о скором начале поставок в Россию нового AV-процессора Primare SP25 Prisma.  

 

Это 11-канальный процессор с системой цифровой коррекции помещения Dirac Live, сертификацией Roon Ready и впечатляющими коммутационными возможностями. Устройство поддерживает форматы Dolby Atmos и DTS X. Сетевой модуль Prisma работает с различными музыкальными сервисами, включая Qobuz, Spotify, Tidal Hi-Fi. Primare SP25 Prisma обеспечивает 11 каналов обработки звука с 17 настраиваемыми предустановками, что позволяет использовать практически любую комбинацию цифровых и аналоговых входов. Пять настраиваемых предустановок акустических систем обеспечивают множество возможных конфигураций подключения, а сдвоенные аналоговые выходы фронтальных каналов позволяют использовать би-ампинговое подключение фронтальных колонок. Процессор можно использовать в составе музыкальной стереосистемы; он не менее эффективен как часть комплекта домашнего кинотеатра. SP25 Prisma – второе устройство в ассортименте шведского производителя Primare, которое комплектуется новым фирменным универсальным пультом дистанционного управления. Особенность пульта – в его совместимости со всеми устройствами Primare, современными и уже снятыми с производства.

 

Primare SP25 Prisma воспроизводит аудиофайлы WAV, AIFF, FLAC, ALAC, MP3, MP4 (AAC), WMA, OGG, DSD; поддерживает AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast, Spotify Connect (Spotify HiFi Ready). Коммутационные возможности включают пять аналоговых входов RCA с многоканальным входом 7.1, цифровые входы RCA, Toslink, USB-0, четыре входа HDMI 2.0b, два выхода HDMI (eARC и Aux), HDCP 2.2, Ethernet (два входа/выхода), USB-A, ИК вход/выход 3,5 мм, 12-вольтовый триггер, порт управления RS232. Размеры устройства 430 х 405 х 145 мм, вес 10 кг. Цвет корпуса: чёрный или серебристый (титан).

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