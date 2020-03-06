Скоро в продаже: новинки Audio Pro

06.03.2020 06:23

Шведский бренд Audio Pro расширяет линейку беспроводных акустических систем. В ближайшее время в продажу поступят две новые модели громкоговорителей, A26 и A36.

Настольные мониторы A26 поддерживают подключение по Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (aptX Low Latency). Несмотря на небольшие размеры, колонки обладают мощным звучанием; впрочем, соседи могут спать спокойно, поскольку у A26 имеется функция ночного режима (он также повышает чёткость голоса для лучшей слышимости на низких уровнях громкости). Управление осуществляется с помощью пульта ДУ или приложения Audio Pro Control, в котором можно точно настроить низкие и высокие частоты или добавить эффект виртуального звучания.

Audio Pro A36 – напольная беспроводная система с расширенным набором актуальных вариантов подключения: Bluetooth с поддержкой aptX, Wi-Fi, цифровой оптический вход TOSlink и AUX 3,5 мм. Также предусмотрен RCA SUB-выход для подключения к сабвуферу. Стереопара выдаёт звук мощностью 150 Вт. Как и в случае с A26, для управления можно использовать пульт или мобильное приложение.