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Скоро в продаже: новинки Audio Pro


06.03.2020 06:23

 

 

Шведский бренд Audio Pro расширяет линейку беспроводных акустических систем. В ближайшее время в продажу поступят две новые модели громкоговорителей, A26 и A36.

 

Настольные мониторы A26 поддерживают подключение по Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (aptX Low Latency). Несмотря на небольшие размеры, колонки обладают мощным звучанием; впрочем, соседи могут спать спокойно, поскольку у A26 имеется функция ночного режима (он также повышает чёткость голоса для лучшей слышимости на низких уровнях громкости). Управление осуществляется с помощью пульта ДУ или приложения Audio Pro Control, в котором можно точно настроить низкие и высокие частоты или добавить эффект виртуального звучания.  

 

Audio Pro A36 – напольная беспроводная система с расширенным набором актуальных вариантов подключения: Bluetooth с поддержкой aptX, Wi-Fi, цифровой оптический вход  TOSlink и AUX 3,5 мм. Также предусмотрен RCA SUB-выход для подключения к сабвуферу. Стереопара выдаёт звук мощностью 150 Вт. Как и в случае с A26, для управления можно использовать пульт или мобильное приложение.

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