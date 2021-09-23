Скоро в России: 4K Blu-ray плееры Reavon

23.09.2021 00:29

Компания Simple Distribution стала официальным дистрибьютором бренда Reavon и в ближайшее время привезёт в Россию 4K Blu-ray плееры, выпускаемые французским производителем – модели UBR-X100 и UBR-X200.

Флагман UBR-X200 и UBR-X100 – универсальные проигрыватели с поддержкой новейшего формата Ultra HD Blu-ray, позволяющего просматривать фильмы с разрешением, в четыре раза превосходящим стандарт 1080p Full HD. Плееры также совместимы с форматом Dolby Vision, в котором реализована поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) и широкого цветового пространства с выдающимся уровнем цветопередачи, контрастности и яркости изображения. Из других особенностей UBR-X200 отметим режим апскейлинга SDR/HDR, функцию Direct/Transport, совместимость с форматами SACD/DSD, поддержку многоканального аналогового аудиосигнала и симметричные выходы на разъемах XLR. UBR-X100 также имеет режим апскейлинга SDR/HDR и оснащается двумя HDMI-выходами. UBR-X200 и UBR-X100 воспроизводят диски Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, CD, DVD Audio, SACD (только UBR-X200), музыкальные, видео- и аудиофайлы, такие, как FLAC, AIFF, DFF, DSF, JPG, TIFF, MKV и M2TS, а также аудио- и видеоконтент с внешних накопителей с интерфейсом USB или с DLNA-серверов.

Питание UBR-X200 реализовано на тороидальном трансформаторе, для которого характерен низкий уровень шума и электромагнитных помех. Восьмиканальный ЦАП Burr-Brown и процессор MediaTek обеспечивают исчерпывающий набор функциональных особенностей, включая симметричные выходы на разъёмах XLR для вывода стереозвука и поддержку формата Dolby Vision HDR на современных 4K-телевизорах. Экранное меню обеспечивает полный контроль настроек в соответствии с предпочтениями пользователя. В комплект поставки входит пульт ДУ с подсветкой.