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Скоро в России: Wireworld SpacePort


21.11.2022 11:42

 

 

SpacePort cетевой распределитель-кондиционер производства североамериканской компании Wireworld. Устройство предназначено для обеспечения стабильного чистого электропитания. Кондиционер эффективно подавляет помехи и улучшает звучание аудиосистем.

 

Wireworld SpacePort способен подавлять как синфазные, так и дифференциальные помехи в сети и устранять радиочастотные шумы. Сетевой кондиционер защищает подключённые устройства от перепадов напряжения. В его конструкции не используются металл-оксидные варисторы (MOV), что благотворно влияет на детализацию и чистоту звука.

 

Каждая розетка (шесть штук, евростандарт) Wireworld SpacePort имеет индивидуальные фильтры, которые предотвращают взаимное влияние компонентов системы. Подключение розеток выполнено витой парой в звездообразной конфигурации, что повышает степень их изоляции друг от друга и исключает опасность возникновения перекрестных помех. Суммарная потребляемая мощность приборов, которые можно подключить к кондиционеру, достигает 2500 Вт. Максимальный результат достигается при использовании Wireworld SpacePort с особо чувствительным аудио оборудованием, например, проигрывателями компакт-дисков или предварительными усилителями.

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