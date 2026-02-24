Скоро весна… И Hi-Fi & High End Show в Петербурге

24.02.2026 16:35

Продолжается регистрация на выставку Hi-Fi & High End Show 2026, которая пройдёт в марте в Санкт-Петербурге.

Ценителей качественного звука будут ждать 14-15 марта в гостинице «Экспресс Садовая». Обширная деловая программа выставки будет интересна и профессионалам, и любителям. Предусмотрены самые разные форматы общения: доклады экспертов, открытые дискуссии, «круглые столы», презентации и пр. В числе выступающих – Михаил Кучеренко. Его интереснейший, как всегда, рассказ будет включать в себя подробные описания принципов покупки высококачественной аудиотехники. Посещение рекомендовано всем, кто хочет получить максимальный эффект от планируемых вложений и безболезненно пройти все «Двенадцать Ступеней Лестницы в Аудиофильское Небо».

Своим опытом также поделятся Михаил Борзенков, Артём Иванов, Валерий Быковщенко, Николай Ткаченко, авторы блогов SoundProLab, «Дневник Аудиофила», «Пашкины Short’ы» и др. В программе выставки: викторины и розыгрыши ценных призов, раздел портативного аудио, продажа коллекционного винила. В экспозиции – продукция зарубежных и отечественных брендов.