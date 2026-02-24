ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Скоро весна… И Hi-Fi & High End Show в Петербурге


24.02.2026 16:35

 

Продолжается регистрация на выставку Hi-Fi & High End Show 2026, которая пройдёт в марте в Санкт-Петербурге.

 

Ценителей качественного звука будут ждать 14-15 марта в гостинице «Экспресс Садовая». Обширная деловая программа выставки будет интересна и профессионалам, и любителям. Предусмотрены самые разные форматы общения: доклады экспертов, открытые дискуссии, «круглые столы», презентации и пр. В числе выступающих – Михаил Кучеренко. Его интереснейший, как всегда, рассказ будет включать в себя подробные описания принципов покупки высококачественной аудиотехники. Посещение рекомендовано всем, кто хочет получить максимальный эффект от планируемых вложений и безболезненно пройти все «Двенадцать Ступеней Лестницы в Аудиофильское Небо». 

 

Своим опытом также поделятся Михаил Борзенков, Артём Иванов, Валерий Быковщенко, Николай Ткаченко, авторы блогов SoundProLab, «Дневник Аудиофила», «Пашкины Short’ы» и др. В программе выставки: викторины и розыгрыши ценных призов, раздел портативного аудио, продажа коллекционного винила. В экспозиции – продукция зарубежных и отечественных брендов.

Связанные новости:
 Hi-Fi & High End Show СПб: первые подробности - 23.12.2025 22:19
 Март не занимать! - 19.11.2025 20:36
 Участники «АудиоСаммита 2025»: Huge Sound  - 22.04.2025 17:10
 Звук и эмоции в Санкт-Петербурге - 06.03.2025 18:14
 Много наушников, хороших и разных… - 19.02.2025 10:24
 Санкт-Петербург, встречай! Hi-Fi & High End Show 2025 - 10.12.2024 11:43
 География Hi-Fi & High End Show расширяется - 13.03.2024 16:47
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007