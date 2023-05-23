Скучаете по 1970-м? Покупайте McIntosh!

23.05.2023 01:06

В продолжение темы ретро – новинки McIntosh, колонки ML1 MKII, возвращающие их обладателя в славные 1970-е…

«Винтажный стиль и современное звучание», ретро-внешность и новейшие технологии – тренд, который с готовностью подхватывают производители аудиокомпонентов, и McIntosh – не исключение. 1970-е часто называют «золотой эрой двухканального звука» и лучшим десятилетием за всю историю рок- и поп-музыки, и компания предлагает вернуться в это счастливое время с помощью своей новой разработки, колонок ML1 MKII – современной высокотехнологичной версии оригинальной модели ML1. Четырёхполосные громкоговорители, оснащённые пятью динамическими драйверами, можно подключить к усилителю мощностью до 600 Вт, и получить отличный звук даже в очень большой комнате.

Внутри корпуса из массива ореха установлены 12-дюймовый басовый динамик (в собственном закрытом отсеке), пара четырёхдюймовых СЧ-излучателей (нижняя середина), также изолированных, двухдюймовый мягкокупольный драйвер, излучающий в верхнем среднем диапазоне частот, и ¾-дюймовый твитер с титановым куполом. Сообщается, что широкая дисперсия обеспечивает равномерное звуковое покрытие во всей зоне прослушивания. Колонки поставляются в комплекте с подставками, которые обеспечивают оптимальный угол наклона, а также ножками для твёрдых полов и шипами для ковровых покрытий.



