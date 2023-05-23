ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Скучаете по 1970-м? Покупайте McIntosh!


23.05.2023 01:06

 

 

В продолжение темы ретро – новинки McIntosh, колонки ML1 MKII, возвращающие их обладателя в славные 1970-е…

 

«Винтажный стиль и современное звучание», ретро-внешность и новейшие технологии – тренд, который с готовностью подхватывают производители аудиокомпонентов, и McIntosh – не исключение. 1970-е часто называют «золотой эрой двухканального звука» и лучшим десятилетием за всю историю рок- и поп-музыки, и компания предлагает вернуться в это счастливое время с помощью своей новой разработки, колонок ML1 MKII – современной высокотехнологичной версии оригинальной модели ML1. Четырёхполосные громкоговорители, оснащённые пятью динамическими драйверами, можно подключить к усилителю мощностью до 600 Вт, и получить отличный звук даже в очень большой комнате.

 

Внутри корпуса из массива ореха установлены 12-дюймовый басовый динамик (в собственном закрытом отсеке), пара четырёхдюймовых СЧ-излучателей (нижняя середина), также изолированных, двухдюймовый мягкокупольный драйвер, излучающий в верхнем среднем диапазоне частот, и ¾-дюймовый твитер с титановым куполом. Сообщается, что широкая дисперсия обеспечивает равномерное звуковое покрытие во всей зоне прослушивания. Колонки поставляются в комплекте с подставками, которые обеспечивают оптимальный угол наклона, а также ножками для твёрдых полов и шипами для ковровых покрытий.

Связанные новости:
 Настроение года: ретро  - 18.05.2023 08:12
 Ретро-Ритмикс-АрПиАр-Рэдвуд - 27.10.2022 09:54
 Leak Stereo 230: новое ретро - 14.10.2022 11:32
 Самый лучший McIntosh - 16.09.2022 00:18
 Уникально и экстраординарно: запись Боба Дилана за миллион фунтов - 04.07.2022 10:58
 Колонка-проектор в ретро стиле - 20.06.2022 13:29
 McIntosh MX180: 8K, 3D аудио и простая настройка - 01.03.2022 00:04
 Встречайте: McIntosh MA9500 и MA8950  - 10.02.2022 14:59
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007