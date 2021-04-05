Skullcandy Dime – альтернатива Apple AirPods

05.04.2021 11:18

Причём альтернатива малобюджетная – за пару Skullcandy Dime покупатель заплатит всего лишь 25 долларов США. В компании считают, что беспроводные наушники-вкладыши не должны быть дорогими.



Производитель позиционирует новинку как продукт для тех, кто ограничен в средствах, покупает Dime как запасные наушники, которые обычно валяются в сумке «на всякий случай», или никогда не пользовался наушниками-вкладышами и хочет опробовать такое устройство без лишних трат.



В Skullcandy Dime нет никаких технологических «наворотов», например, системы активного шумоподавления. На долгую работу в автономном режиме рассчитывать тоже не стоит: максимум, на что хватит одной зарядки – 3,5 часа; ещё 8,5 часов наушники «протянут» с подзарядкой в кейсе. По сравнению с 24 часами, которые обещает Apple, это почти ничто, но не будем забывать о разнице в цене… При этом Skullcandy Dime – это «честное» устройство категории TWS; поддержка Bluetooth 5 обеспечивает быстрое и надёжное подключение. Они защищены от влаги и пота (IPX4) и выпускаются в четырёх вариантах отделки: стандартный чёрный, тёмно-серый, тёмно-синий с зелёным, светло-серый с голубым. Зарядный чехол по размеру сравним с ключом для автомобиля.