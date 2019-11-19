Sky TV: новый 4K ресивер Sky Q

19.11.2019 13:00

Британский медиа конгломерат Sky, основным направлением деятельности которого является платное телевидение, представил новинку – ресивер Sky Q с поддержкой Ultra HD. Он более доступен по цене, чем аналогичные устройства, выпускавшиеся ранее, однако объём памяти уменьшился вдвое, до 1TB.



Некоторое время назад корпорация пыталась продавать похожий ресивер, однако он не поддерживал 4K и не отличался широким набором функций. Новый Sky Q 1TB UHD имеет те же функции, что и модель с памятью 2TB. Он даёт пользователям возможность записывать одновременно до шести транслируемых программ, поддерживает голосовой поиск, и т.д. Разница только в том, что на него можно записать до 500 часов контента вместо 1000.



Зато и цена новинки – по крайней мере, в Великобритании – в два раза ниже: 25 фунтов стерлингов против 50 за версию 2TB. Новые пользователи или желающие поменять устройство должны быть подписаны на пакет Sky TV, включающий 4K-контент.