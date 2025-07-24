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Skyworth впереди, Sony отстаёт


24.07.2025 11:27

 

 

По итогам первого квартала 2025 года китайская компания Skyworth заняла пятое место (по объёму выручки) в мировом рейтинге производителей телевизоров, обогнав японскую Sony. Источник информации: отчёт исследовательской компании Omdia.

 

Доля Skyworth составила 5,3% при общем объёме поставок на мировом рынке 47,48 млн. ТВ-устройств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки телевизоров Skyworth выросли на 12%. При этом на 25% увеличились продажи премиальных моделей, на базе технологий OLED и Mini-LED и с поддержкой 8K. Любопытно, что зафиксированное увеличение продаж – первый квартальный рост с 2021 года, что свидетельствует о восстановлении рынка; всего же за первый квартал 2025 года мировые поставки телевизоров выросли на 2,4%.

 

Компания Skyworth уже давно стоит в одном ряду с ведущими мировыми производителями потребительской электроники. Бренд известен высоким качеством и технологичностью своей продукции. Войти в пятёрку лидеров компании позволило использование инновационных технологий, в том числе поддержка ИИ, а самыми перспективными направлениями на сегодня являются OLED-телевизоры и Mini-LED модели с повышенной энергоэффективностью. В ближайшие пару лет Skyworth планирует укрепить свои позиции в премиум-сегменте, расширить присутствие в Северной Америке и Европе, а также активно развивать экосистему умного дома. В Россию бренд пришёл в прошлом году; российским потребителями доступны фирменные OLED и QLED ТВ; в числе недавних новинок – портативный телевизор Skyworth 24LP60G и телевизор с функцией ИИ-караоке.

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