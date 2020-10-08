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Сладких снов с Bose Sleepbuds II


08.10.2020 15:17

 

 

Компания Bose выпустила обновлённую версию фирменных наушников-«вкладышей» Sleepbuds. Устройство помогает тем, кто испытывает проблемы с засыпанием – они маскируют окружающий шум.

 

Работая над Sleepbuds II, инженеры Bose принимали во внимание отзывы пользователей. Эти наушники – первое устройство такого рода в ассортименте производителя, поэтому мнение потребителей имело большое значение для компании. Наушники второго поколения оснащаются драйверами другой конструкции. Элемент питания тоже другой. Одной зарядки хватает на 10 часов, защитный футляр обеспечивает возможность трижды подзарядить наушники.

 

При использовании Sleepbuds первого поколения наушники тёрлись о подушку и создавали неприятный шум, сводя на нет все свои преимущества. Инженеры Bose исправили этот недостаток. Sleepbuds II лучше блокируют окружающий шум. Увеличена надёжность Bluetooth-соединения, а ещё конструкторы снабдили наушники LED-подсветкой, показывающей уровень зарядки. Стало более удобным мобильное приложение Bose Sleep для управления устройством: оно даёт пользователю доступ к множеству звуков, маскирующих внешний шум и имеющих успокаивающий эффект. Владелец наушников может загрузить и свои мелодии, а также настроить будильник.

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