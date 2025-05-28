ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Слияния и поглощения: Sonance и Blaze Audio


28.05.2025 10:36

 

 

Компания Sonance (США) купила компанию Blaze Audio (Дания). Напомним: первая выпускает так называемые «архитектурные» акустические системы, вторая – производитель усилителей и громкоговорителей для B2B-рынка.

 

Наиболее известная продукция датского бренда – серия усилителей PowerZone Connect, акустические системы с поддержкой Dante, а также DSP-платформа PowerZone Control. Согласно условиям сделки, Blaze Audio полностью переходит «под крыло» Sonance; последняя получает все права на выпускаемые устройства и будет определять маркетинговую и сбытовую политику. Для Sonance это означает возможность более серьёзного присутствия на рынке коммерческого аудио (в том числе в гостиничном и корпоративном секторах, а также в оснащении предприятий розничной торговли), где позиции Blaze Audio довольно сильны, в то время как усилия Sonance до недавних пор были сосредоточены в первую очередь на разработке акустических систем для премиальных частных домовладений, яхт и пр.

 

Эксперты считают, что сделка будет положительно воспринята в среде AV-инсталляторов, однако пока не готовы прогнозировать, как Sonance будет позиционировать продукцию Blaze Audio по отношению к собственной серии «профессиональной» акустики. Впервые интегрированные решения двух компаний будут представлены на выставке InfoComm 2025 во Флориде, США, которая пройдёт с 11 по 13 июня нынешнего года.

Связанные новости:
 Lumens: ВКС с полной поддержкой Dante  - 06.05.2025 14:56
 Новая серия адаптеров для Pro AV  - 07.02.2025 13:52
 Сабвуфер для скрытой установки: един в двух лицах - 27.09.2024 09:28
 Appotronics – инсталляторам: новые проекторы серии F - 03.06.2024 12:04
 Выставке ISE – 20 лет - 21.08.2023 11:17
 Новое партнёрство: ViewSonic и CTC Capital - 01.03.2021 12:47
 Sonance станет новым владельцем James Loudspeaker - 09.09.2019 08:00
 Dana Innovations объявила о ребрендинге - 04.09.2019 14:35
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007