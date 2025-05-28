Слияния и поглощения: Sonance и Blaze Audio

28.05.2025 10:36

Компания Sonance (США) купила компанию Blaze Audio (Дания). Напомним: первая выпускает так называемые «архитектурные» акустические системы, вторая – производитель усилителей и громкоговорителей для B2B-рынка.

Наиболее известная продукция датского бренда – серия усилителей PowerZone Connect, акустические системы с поддержкой Dante, а также DSP-платформа PowerZone Control. Согласно условиям сделки, Blaze Audio полностью переходит «под крыло» Sonance; последняя получает все права на выпускаемые устройства и будет определять маркетинговую и сбытовую политику. Для Sonance это означает возможность более серьёзного присутствия на рынке коммерческого аудио (в том числе в гостиничном и корпоративном секторах, а также в оснащении предприятий розничной торговли), где позиции Blaze Audio довольно сильны, в то время как усилия Sonance до недавних пор были сосредоточены в первую очередь на разработке акустических систем для премиальных частных домовладений, яхт и пр.

Эксперты считают, что сделка будет положительно воспринята в среде AV-инсталляторов, однако пока не готовы прогнозировать, как Sonance будет позиционировать продукцию Blaze Audio по отношению к собственной серии «профессиональной» акустики. Впервые интегрированные решения двух компаний будут представлены на выставке InfoComm 2025 во Флориде, США, которая пройдёт с 11 по 13 июня нынешнего года.