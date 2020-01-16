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Слишком дорогой Bang & Olufsen


16.01.2020 07:00

 

 

Датская компания Bang & Olufsen всё сильнее ощущает давление со стороны LG, Sony и Samsung. Дизайнерские аудио компоненты B & O, безусловно, красивы, но этого недостаточно для поддержания желаемого уровня продаж.

 

Bang & Olufsen продолжает терпеть убытки; ноябрь прошедшего года оказался провальным для компании. По мнению аналитиков, главной причиной падения продаж являются высокие цены: например, за беспроводные накладные наушники третьего поколения Beoplay H9 придётся отдать 500 долларов США – намного больше, чем за аналогичные модели от основных конкурентов.

 

77-дюймовый телевизор Beovision Harmony со встроенной аудиосистемой, который компания представила в апреле 2019 года на Неделе дизайна в Милане, вызвал большой интерес экспертов и рядовых потребителей. Однако проблема заключается в том, что этот интерес не трансформировался в намерение приобрести новинку: немногие готовы выложить за телевизор, пусть и очень красивый, 15 тысяч долларов США…

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