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Сломалось? Digis починит.


21.09.2022 01:06

 

 

Группа компаний Digis – дистрибьютор со стажем. В её портфеле – всемирно известные бренды, такие, как DALI, Cambridge Audio, Naim, Leak, Wharfedale, Quad, Ruark, Tivoli и др. Но (если вы вдруг не знали) дистрибьюция – не единственный профиль деятельности ГК. У Digis есть большой сервисный центр, который занимается профессиональным ремонтом любой Hi-Fi и High End аппаратуры и интерактивного оборудования.

 

Ключевое слово здесь «любой». Речь идёт не только о гарантийном и постгарантийном обслуживании продукции тех брендов, что входят в дистрибьюторский портфель компании, но и о ремонте аналогичного оборудования сторонних производителей. Инженеры сервисного центра имеют большой опыт, ежегодно повышают свою квалификацию, проходя обучение работе с новыми моделями, и детально знают технологические (и не только) особенности обслуживаемых устройств.

 

Специалисты центра готовы взяться за ремонт любой сложности и выполнить его в максимально сжатые сроки, что в нынешних условиях весьма непросто. Оборудование для ремонта можно отправить в Digis из любого города Российской Федерации. Центр находится в Москве по адресу Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 4, бизнес-центр «Сириус Парк». График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. На территории БЦ есть платная парковка.

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