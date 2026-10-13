Сложил – колонка, разложил – наушники…

13.10.2026 12:01

TDM (это производитель) Neo (это название устройства) – с виду обычные наушники. Однако если повернуть гибкое оголовье определённым образом, чашки соединятся, и наушники превратятся в маленькую колонку. Хотите – слушайте музыку в одиночку, хотите – делитесь ею с окружающими.



Наушники оснащаются четырьмя 40-миллиметровыми драйверами. Есть фирменное мобильное приложение, которое позволяет настроить эквалайзер и создать отдельные звуковые профили для режимов наушников и колонки. Оно же поможет найти устройство, если вы забыли, где его оставили.



Производитель обещает чистое мощное звучание, 200 часов автономной работы в режиме наушников или около 16 часов в режиме колонки и восемь часов воспроизведения после подзарядки (через порт USB-C) в течение всего пяти минут. Устройство нельзя назвать лёгким – оно весит 340 г – и у него нет функции активного шумоподавления. Цена тоже немаленькая – 249 долларов США. Зато TDM Neo точно заинтересует тех, кто часто путешествует – ведь теперь они смогут взять с собой не два устройства, а одно.