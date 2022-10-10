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Слушай Polaroid


10.10.2022 11:34

 

 

Потратив почти столетие на выпуск фотокамер, Polaroid переключился на музыку и выпустил четыре модели портативных Bluetooth-колонок в ретро стиле.

 

Новинки напоминают столь популярные в 1990-е годы «бумбоксы» и «вокманы» и выпускаются в нескольких вариантах отделки. Названия весьма незатейливы: P1, P2, P3, P4. Основные различия – в размерах и ценах (разброс от 60 до 290 долларов США). Модель P1 продаётся ещё и «пакетом», состоящим из двух колонок. Впрочем, получить стереозвук можно, используя любую пару одинаковых громкоговорителей. Без подзарядки колонки проработают до 15 часов («младшая» P1 – до 10 часов). Подзарядка – через USB-C. Подключение акустических систем к источнику звука осуществляется по Bluetooth.

 

Ещё одна новость от Polaroid – запуск сервиса Polaroid Radio. Доступ – через мобильное приложение Polaroid Music или через сайт. В отличие от, например, Spotify, Polaroid Radio не рекомендует пользователю, какие композиции слушать, а предоставляет ему полную свободу действий. Как раньше, когда мы слушали радио: крутишь регулятор, находишь нужную волну и слушаешь… Никаких алгоритмов и искусственного интеллекта: музыка для обычных людей, которую отобрали другие обычные люди. Платформа обеспечивает бесплатный доступ без рекламы к пяти радиостанциям.

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