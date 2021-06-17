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Слушайте телом…


17.06.2021 10:17

 

 

Новая мультисенсорная технология FLEXOUND Augmented Audio позволяет не только услышать, но и почувствовать звук. Она была разработана в Финляндии и изначально применялась в терапевтических целях при работе врачей с детьми-аутистами, однако теперь специалисты компании FLEXOUND намереваются внедрить её и в другие сферы, в том числе в индустрию домашних развлечений.

 

По мнению разработчиков, человеческое осязание очень чувствительно к звуку, но эта особенность до сих пор практически не использовалась. Цель FLEXOUND – сделать так, чтобы люди могли не только слышать звук, но и ощущать его всем телом и тем самым расширить своё восприятие. Создатели технологии Augmented Audio работают не со звуковыми волнами, идущими от громкоговорителей, а с вибрациями, передающимися через вспененный материал, которым можно наполнить подушки, сиденья кинотеатральных кресел и т.п. По мнению разработчиков, результатом применения этой технологии может стать появление кинотеатров без акустических систем, когда любое помещение, большое или маленькое, превращается в иммерсивное звуковое пространство. В компании создали концепт кинотеатрального кресла FLEXOUND Pulse, которое представляет собой персональную звуковую «капсулу». Она позволяет зрителю или слушателю сосредоточиться на своих ощущениях и испытать более глубокие переживания от прослушивания/просмотра.

 

Если в традиционном кинозале слушатели могут почувствовать только звук мощного сабвуфера, воспроизводящего суб-басы, то с FLEXOUND Pulse им становятся «доступны» частоты до 500 Гц и даже до 1000 Гц, которые они будут чувствовать всем телом и кожей. Кроме того, новая технология – отличное решение в тех ситуациях, когда звуки в кинозале не должны быть слышны в соседних помещениях. А ещё благодаря Augmented Audio любое место в кинозале превращается в идеальную зону для прослушивания, поскольку все зрители получают одинаковые ощущения.

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