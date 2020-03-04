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Смарт-колонки: Азия перегнала Северную Америку


04.03.2020 12:10

 

 

По итогам 2019 года страны Азиатско-тихоокеанского региона обогнали Северную Америку по объёмам потребления смарт-громкоговорителей; поставки в этот регион увеличились более чем вдвое: до 47 миллионов единиц по сравнению с 21 миллионом в 2018 году.

 

Таким образом, на страны Азии приходится 46% всех мировых поставок «умных» колонок; этот же показатель для Северной Америке составляет 42%. Всего в мире за прошедший год было отгружено более 100 миллионов смарт-спикеров; это на 41% больше, чем в 2018 году (72 миллиона). Ожидается, что в текущем году рост составит 36%.

 

Одна из причин возросшей популярности этой категории аудио продукции – выход  новых моделей, оснащённых информационными дисплеями; число таких устройств, поступивших в прошлом году в Северную Америку, составило около 7,4 миллиона, из них около 40% пришлось на Amazon Echo Show 5, а 23% – на  Google Home Hub.

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