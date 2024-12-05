ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Смарт-панель Amazon Echo Show 21


05.12.2024 11:35

 

 

Новая настенная управляющая смарт-панель Amazon Echo Show 21 почти в два раза больше устройства предыдущего поколения, Echo Show 15, и более технологична.

 

Усовершенствования коснулись камер, которыми оснащается устройство; в частности, они имеют более широкий угол обзора. Добавлена технология шумоподавления, которая приглушает окружающие звуки, когда осуществляется видеосвязь. Улучшено и качество звука. Управлять сопряжёнными устройствами (Wi-Fi, Thread или Zigbee) можно не только прикосновениями к дисплею панели, но и с помощью голосовых команд. Панель даёт возможность регулировать яркость источников света, управлять подключёнными «умными» розетками, выключателями и пр.

 

Amazon Echo Show – первые фирменные устройства из линейки Echo с поддержкой Wi-Fi 6E. Панели обеих моделей можно использовать для стриминга; большой дисплей Echo Show 21 особенно удобен для взаимодействия с транслируемым контентом. А ещё новую панель можно, подобно телевизорам Samsung The Frame, использовать как элемент декора интерьера, выводя на дисплей фотографии или произведения живописи.

Связанные новости:
 Amazon Alexa не хочет умнеть - 22.11.2024 11:31
 Стример из Китая: Shanling SM1.3 - 07.11.2024 13:22
 Арт-телевизор TCL NXTFrame - 07.08.2024 11:00
 Hisense CanvasTV: картинная галерея в вашем доме - 24.07.2024 12:33
 Голосовое управление Lutron - 24.08.2021 12:11
 Samsung The Wall вырос вдвое - 21.07.2021 11:15
 Легкое программирование инсталляций с URC MRX-1 / KP-4000 - 17.06.2010 11:00
 Маршрутизаторы сигналов ATON - 09.12.2009 09:21
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007