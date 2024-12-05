05.12.2024 11:35

Новая настенная управляющая смарт-панель Amazon Echo Show 21 почти в два раза больше устройства предыдущего поколения, Echo Show 15, и более технологична.

Усовершенствования коснулись камер, которыми оснащается устройство; в частности, они имеют более широкий угол обзора. Добавлена технология шумоподавления, которая приглушает окружающие звуки, когда осуществляется видеосвязь. Улучшено и качество звука. Управлять сопряжёнными устройствами (Wi-Fi, Thread или Zigbee) можно не только прикосновениями к дисплею панели, но и с помощью голосовых команд. Панель даёт возможность регулировать яркость источников света, управлять подключёнными «умными» розетками, выключателями и пр.

Amazon Echo Show – первые фирменные устройства из линейки Echo с поддержкой Wi-Fi 6E. Панели обеих моделей можно использовать для стриминга; большой дисплей Echo Show 21 особенно удобен для взаимодействия с транслируемым контентом. А ещё новую панель можно, подобно телевизорам Samsung The Frame, использовать как элемент декора интерьера, выводя на дисплей фотографии или произведения живописи.



