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Смарт-ТВ Hyundai на конференции Merlion


22.07.2021 22:42

 

 

Новую линейку смарт-телевизоров Hyundai на операционной системе Салют ТВ представила компания Merlion на прошедшей неделю назад онлайн-конференции.

 

Операционная система для новой серии ТВ – разработка российской команды SberDevices. С помощью ОС Салют телевизоры можно использовать не только по их прямому назначению – для просмотра телеканалов, кино, сериалов, мультфильмов и пр., но и в качестве универсального «умного» экрана – для игр, заказа продуктов на дом и т.п. Система обновляется автоматически при каждом подключении телевизора к сети Интернет; она полностью адаптирована под голосовое управление и работу с виртуальными ассистентами Салют.

 

Партнёры Merlion – компания отвечает за эксклюзивные поставки продукции Hyundai в Россию и её продвижение – уже имеют возможность заказать такие телевизоры; три устройства были разыграны между участниками конференции.

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