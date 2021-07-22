Смарт-ТВ Hyundai на конференции Merlion

22.07.2021 22:42

Новую линейку смарт-телевизоров Hyundai на операционной системе Салют ТВ представила компания Merlion на прошедшей неделю назад онлайн-конференции.

Операционная система для новой серии ТВ – разработка российской команды SberDevices. С помощью ОС Салют телевизоры можно использовать не только по их прямому назначению – для просмотра телеканалов, кино, сериалов, мультфильмов и пр., но и в качестве универсального «умного» экрана – для игр, заказа продуктов на дом и т.п. Система обновляется автоматически при каждом подключении телевизора к сети Интернет; она полностью адаптирована под голосовое управление и работу с виртуальными ассистентами Салют.

Партнёры Merlion – компания отвечает за эксклюзивные поставки продукции Hyundai в Россию и её продвижение – уже имеют возможность заказать такие телевизоры; три устройства были разыграны между участниками конференции.