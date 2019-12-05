SME меняет планы

05.12.2019 12:55

Стало известно, что компания SME прекращает продажи тонармов и выходит из OEM бизнеса. Эта информация, безусловно, расстроит фанатов бренда во всём мире… Впрочем, всё не так плохо, как может показаться на первый взгляд.



Председатель совета директоров SME Limited Стюарт МакНилис (Stuart McNeilis) пояснил, что SME не планирует полностью останавливать производство тонармов – это было бы безрассудно для компании, сыгравшую ключевую роль в создании лучших тонармов в мире. Решение обусловлено ростом продаж виниловых проигрывателей. Тонармы не исчезнут из перечня производимой продукции, однако их число резко сократится, поскольку они будут поставляться только в комплекте с фирменными «вертушками» класса High End (компания планирует расширить их ассортимент в 2020 году). Все обязательства SME перед её клиентами по обслуживанию и ремонту тонармов остаются в силе.



SME занимается проектированием и производством тонармов для продажи под собственным брендом и для поставки другим производителям (OEM) с 1959 года. На протяжении десятилетий продукция компании неизменно высоко оценивается экспертами и пользуется огромной популярностью у любителей винила.